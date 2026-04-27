Gli attaccanti i peggiori in campo. Il CorSera: "Milan e Juventus andamento lento"
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Ieri Milan-Juventus non ha regalato spettacolo, anzi, ha portato una parte di San Siro a fischiare timidamente al termine del triplice fischio dell'arbitro Sozza. I peggiori in campo? Gli attaccanti, a conferma del fatto che sono mancate in primis le emozioni in una partita che poteva regalare, invece, spettacolo.
Il risultato finale, lo 0-0, fa contenta più la formazione di Massimiliano Allegri che quella di Luciano Spalletti, ma c'è da dire che nulla è ancora scritto e che entrambe sono tutt'ora risucchiate nella bagarre Champions. In merito alla sfida di San Siro, Il Corriere della Sera ha questa mattina titolato: "Milan e Juventus andamento lento".
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