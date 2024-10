Delusione Milan, La Gazzetta in apertura: "Fonseca, questa non è una partenza da Diavolo"

I numeri di questo inizio di stagione del Milan sono decisamente rivedibili, non solo perché al momento la vetta della classifica dista la bellezza di 11 punti, 8 se ipotizziamo la vittoria nel recupero contro il Bologna, ma anche perché con i 14 punti fino a qui conquistati, la formazione di Paulo Fonseca non è neanche tra le prime 4, obiettivo minimo di dirigenza e proprietà, soprattutto per una questione economica.

Il Milan non partiva così male in campionato dalla stagione 2019-20, quando in quella circostanza si persero addirittura 5 partite su 10 giocate. Nel quinquennio di Pioli la formazione rossonera non era mai scesa sotto i 20 punti, cosa che invece Fonseca è riuscito a fare, visto che rispetto all'anno scorso sono addirittura 7 i punti di differenza.

Ed è proprio su questo argomento che questa mattina La Gazzetta dello Sport si è focalizzato in apertura, titolando: "Paura Milan. Fonseca, questa non è una partenza da Diavolo".