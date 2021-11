Derby a San Siro, la Gazzetta: "L'omaggio della Sud e si torna a cantare"

Ieri sera si è giocato a San Siro il derby di Milano in un'atmosfera speciale, grazie ai tanti tifosi presenti sugli spalti che hanno fatto rivivere un po' di normalità. Prima del match, c'è stato il solito spettacolo delle coreografie delle due curve. In particolare, molto apprezzata è stata quella dei sostenitori rossoneri che hanno voluto ricordare chi non c'è più a causa del Covid e hanno ringraziato coloro che hanno combattuto la pandermia in prima linea come medici, infermieri e volontari. "L'omaggio della Sud e si torna a cantare" è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport.