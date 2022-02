Derby per Scamacca, Gazzetta: "Inter in pressing, Milan di ricorsa per i gol del futuro"

MilanNews.it

"Derby per Scamacca. Inter in pressing, Milan di ricorsa per i gol del futuro": è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport che spiega che sul centravanti del Sassuolo, che ha già fatto sapere di voler restare in Italia e di non voler andare all'estero, c'è da tempo il forte interesse dei nerazzurri, che sono in questo momento avanti a tutti nella corsa al giovane attaccante. Ma anche la stima del Milan nei suoi confronti è sempre viva e quindi il Diavolo è pronto a rincorrere l'Inter per provare a strappargli Scamacca.