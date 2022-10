Dinamo Zagabria-Milan, la moviola del CorSport: "Marciniak in controllo, rigore netto"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Corriere dello Sport promuove a pieni voti il polacco Marciniak, che ieri ha diretto la sfida tra Dinamo Zagabria e Milan. Partita in pieno controllo per l'internazionale, che ha assegnato un rigore netto ai rossoneri: Ljubicic abbraccia Tonali e lo mette giù sul tacco di Rebic per evitare di fargli raggiungere il pallone. Corretto anche annullare la rete di Pobega, poiché al momento del lancio di Tonali Origi - autore dell'assist per l'ex Toro - è in netto offside. 6,5 il voto assegnato dai colleghi al fischietto del match andato in scena allo Stadion Maksimir.