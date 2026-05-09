Domani Milan-Atalanta. La Gazzetta in apertura: "Rispunta Gimenez"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così in prima pagina stamattina in vista di Milan-Atalanta di domani sera a San Siro: "Rispunta Gimenez". I rossoneri stanno faticando parecchio a segnare nelle ultime settimane e per questo Max Allegri a qualche cambio nella formazione iniziale per dare un po' d freschezza al Diavolo. Novità importanti ci saranno in attacco dove ci sarà il ritorno dal primo minuto di Christian Pulisic e di Santiago Gimenez. Il messicano non segna in Serie A da esattamente un anno, cioè dal 9 maggio 2025 contro il Bologna.
IL PROGRAMMA DELLA 36^ GIORNATA DI SERIE A
VENERDÌ 8
ore 20.45, Torino-Sassuolo 2-1
SABATO 9
ore 15, Cagliari-Udinese
ore 28, Lazio-Inter
ore 20.45, Lecce-Juventus
DOMENICA 10
ore 12.30, Hellas Verona-Como
ore 15, Fiorentina-Genoa
ore 15, Cremonese-Pisa
ore 18, Parma-Roma
ore 20.45, Milan-Atalanta
LUNEDÌ 11
ore 20.45, Napoli-Bologna
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