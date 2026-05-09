Domani Milan-Atalanta. La Gazzetta in apertura: "Rispunta Gimenez"

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L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così in prima pagina stamattina in vista di Milan-Atalanta di domani sera a San Siro: "Rispunta Gimenez". I rossoneri stanno faticando parecchio a segnare nelle ultime settimane e per questo Max Allegri a qualche cambio nella formazione iniziale per dare un po' d freschezza al Diavolo. Novità importanti ci saranno in attacco dove ci sarà il ritorno dal primo minuto di Christian Pulisic e di Santiago Gimenez. Il messicano non segna in Serie A da esattamente un anno, cioè dal 9 maggio 2025 contro il Bologna.

IL PROGRAMMA DELLA 36^ GIORNATA DI SERIE A

VENERDÌ 8

ore 20.45, Torino-Sassuolo 2-1

SABATO 9

ore 15, Cagliari-Udinese

ore 28, Lazio-Inter

ore 20.45, Lecce-Juventus

DOMENICA 10

ore 12.30, Hellas Verona-Como

ore 15, Fiorentina-Genoa

ore 15, Cremonese-Pisa

ore 18, Parma-Roma

ore 20.45, Milan-Atalanta

LUNEDÌ 11

ore 20.45, Napoli-Bologna