Domani Milan-Bruges. Gazzetta: "Torna Hernandez. Abraham resta fuori: convocato Camarda"

In vista di Milan-Bruges di domani sera, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Torna Hernandez. Abraham resta fuori: convocato Camarda". Theo tornerà titolare a sinistra dopo aver saltato il match di campionato contro l'Udinese per squalifica. Davanti a lui dovrebbe rivedersi anche Rafael Leao, in panchina per 90' contro i friulani. Matteo Gabbia sta meglio, ma dovrebbe recuperare solo per la panchina.

Non sarà invece a disposizione Tammy Abraham dopo l'infortunio alla spalla rimediato contro l'Udinese. Con Luka Jovic fuori dalla lista, l'unico centravanti a disposizione è Alvaro Morata e per questo verrà convocato da Fonseca anche Francesco Camarda. L'attacco milanista dovrebbe essere quello composto da Chukwueze, Pulisic e Leao alle spalle di Morata.