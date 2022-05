Donadoni: "Leao fa la differenza, Tonali presente e futuro. Ma l'Atalanta è tosta..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver parlato nella giornata di ieri all'edizione bergamasca del Corriere, la leggenda rossonera Roberto Donadoni ha concesso un'intervista su Milan e corsa scudetto anche alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola. L'ex centrocampista rossonero è un doppio ex della gara che andrà in scena domani a San Siro alle ore 18, dal momento che ha iniziato la sua carriera proprio nell'Atalanta. Una partita tutt'altro che scritta per Donadoni che sottolinea come i bergamaschi: "Si giocano l’Europa, resta una squadra tosta dal punto di vista fisico e della qualità. E in trasferta fa molto meglio che in casa. Il Milan deve pensare solo a domani". Nonostante questo il Milan non deve paura anche perché ha dimostrato di essere forte e ha la spinta di San Siro: "A Verona l’ho visto saldo, capace di non sbagliare dal punto di vista della pressione. Arrivati quasi in fondo ti può venire il braccino, invece il Milan non ha sbandato a livello psicologico, neanche per un momento. Scudetto in gioco davanti alla tua gente, orgogliosa di spingerti dove il Milan non arriva da tempo". Infine una parola sui leader principali di questa squadra: "Gli strappi di Leao strappi fanno la differenza, anche se ancora si esprime al meglio solo in una certa zona del campo e in altre posizioni fatica di più. Tonali è il futuro e anche il presente. Il tirocinio è servito: i valori che si erano intravisti a Brescia non erano un abbaglio". Ma anche una battuta su Pioli: "Ha serenità ed equilibrio e le ha trasmesse alla squadra".