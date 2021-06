Donnarumma-Psg, visite mediche rinviate a dopo la sfida col Galles

Si allungano i tempi per la firma di Donnarumma con il Paris Saint-Germain. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Psg sperava di fargli sostenere le visite mediche già oggi, ma va trovato l’incastro migliore con il piano di lavoro della Nazionale. E in fondo, non c’è fretta per chiudere un accordo ormai definito nei dettagli. A questo punto l’esame con lo staff medico parigino potrebbe svolgersi la settimana prossima, dopo la terza partita dell’Europeo con il Galles.