Due squadre, un obiettivo comune: vincere. Il CorSport: "L'Arabia e l'orgoglio"

vedi letture

Questa sera Inter e Milan scenderanno in campo con colori di maglie diverse ma con un obiettivo in comune: quello di vincere la finale e portarsi a casa il primo trofeo della stagione. Le due squadre arrivano però a questa sfida in un momento di forma, e risultati, completamente diverso, ed è per questo che Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "L'Arabia e l'orgoglio", soprattutto quello del Milan.

Sì, perché mentre i campioni in carica dell'Inter proveranno a dare continuità a questa striscia di risultati utili in Supercoppa conquistando la nona della loro storia, il Diavolo cercherà di riportare a Casa Milan questo trofeo, che manca dal 2016, anche per ripartire una volta e per tutte cancellando questi primi, disastrosi, mesi di stagione.