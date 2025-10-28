Duello fisico. La Gazzetta: "Gimenez in cerca del gol, ma c'è Hien a fare la guardia"

© foto di www.imagephotoagency.it
Nonostante la prestazione sotto tono contro il Pisa, Santiago Gimenez partirà titolare nei due d'attacco anche contro l'Atalanta. Massimiliano Allegri ha deciso di dare un'ultima chance al Bebotealla ricerca di un gol che potrebbe permettergli di scrollarsi di dosso tutte le critiche che gli sono state mosse contro nel corso di questo più che complicato avvio di stagione. 

C'è da dire, comunque, che l'avversario di stasera non sarà semplice da affrontare, visto che stiamo parlando di uno dei migliori difensori di questo campionato. La Gazzetta dello Sport, analizzando questo 1 vs 1, ha parlato di duello fisico, titolando  "Gimenez in cerca del gol, ma c'è Hien a fare la guardia".