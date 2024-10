È finita un'era? Tuttosport: "Esce Leao e il Milan vince"

Leao viene sostituito, il Milan segna e cambia nuovamente la partita a favore della squadra di Paulo Fonseca. Ma fossimo difronte alla fine di un'era, quella del numero 10 in rossonero? Rispondere ad una domanda del genere è oggi piuttosto prematuro, anche perché per quanto possa non aver brillato ieri sera, il portoghese la sua partita di sacrificio l'ha comunque fatta, mostrando anche alcune delle sue solite ripartenze che hanno e non poco creato problemi fra la difesa avversaria.

Il dato però parla chiaro: Leao è uscito ed il Milan ha vinto, argomento sul quale si è anche basato questa mattina Tuttosport, che in apertura, ricordando il risultato di ieri sera di San Siro, ha titolato: "Esce Leao e il Milan vince".