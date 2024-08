È già un Milan sotto processo. Tuttosport: "Pecchia inguaia Fonseca"

vedi letture

Il pareggio contro il Torino sembrava potesse aver dato morale al Milan per affrontare nel migliore dei modi, e con una testa diversa, la trasferta di Parma, ma invece la formazione di Paulo Fonseca ha commesso gli stessi errori di una settimana fa, tornando però questa volta a casa senza neanche un punto.

È dunque un Milan già sotto processo, così come il suo allenatore, che ieri sarebbe stato "inguaiato" dal collega Fabio Pecchia. Questa mattina in prima pagina Tuttosport ha infatti titolato, parlando delle due squadre di Milano impegnate ieri in campionato, "Pecchia inguaia Fonseca", continuando scrivendo che quello visto ieri a Parma, oltre ad essere un ulteriore brutta cosa di quello dell'esordio contro il Torino, è un Diavolo senza identità, ed è forse questa la cosa che preoccupa di più dalle parti di Milanello.