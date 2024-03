E il Milan domani sera gioca, Tuttosport: "Pioli prova a isolare la squadra"

Nel grande marasma che si è abbattuto sul club Milan nelle ultime ore, con la perquisizione di Casa Milan e le indagini scattate nei confronti di Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, si è quasi perso di vista che oggi entriamo nella vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Europa League che i rossoneri domani pomeriggio, ore 18.45, giocheranno a Praga contro lo Slavia. Una partita che è di rilevanza cruciale per il Diavolo che nella competizione europea concentra tutte le sue speranze di concludere la stagione con un trofeo di prestigio. Domani all'Eden Arena si riparte dal 4-2 rossonero, maturato a San Siro due giorni fa.

Eppure il clima intorno al club fa pensare a tutto tranne che a una gara di questa importanza, per questo stamattina Tuttosport ha titolato così: "E Pioli prova a isolare la squadra". Tra i sottotitoli si legge anche quello che potrebbe essere l'orientamento del tecnico rossonero in sede di decisione dell'undici titolare: "Niente turnover". I rossoneri si presenteranno a Praga a ranghi compatti e con la miglior formazione possibile. Con Gabbia, ci sarà Tomori, mentre a destra sicuramente giocherà Calabria, vista l'assenza di Florenzi per squalifica. In mezzo al campo con Reijnders, dovrebbe esserci Adli: in attacco non cambia nulla. Una vittoria darebbe anche un segnale forte di unità a fronte di quanto sta accadendo extra-campo.