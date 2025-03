È sempre il solito Milan, prima va sotto e poi rimonta. Il CorSport: "Conceiçao, fiuuu!"

Partite del genere dovrebbero essere un'eccezione, ma oramai per il Milan di Sergio Conceiçao sono invece diventate un'abitudine. Basti pensare che da quando sulla panchina rossonera siede l'ex Porto, il Diavolo ha conquistato 12 punti in situazioni di svantaggio, solo 3 in meno rispetto al Bologna di Vincenzo Italiano.

Dopo Lecce, dunque, anche contro il Como il Milan è andato sotto salvo poi ribaltare il risultato e conquistare tre punti che paradossalmente lo rilanciano in zona Europa. Sulla complicata partita di San Siro Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Conceiçao, fiuuu!", alludendo a quello che sarebe potuto succedere se la partita fosse terminata a favore dei Lariani.