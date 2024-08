È sempre mercato. Tuttosport: "Rimpianto Abraham con Morata ko"

vedi letture

La partita di Parma ha messo in risalto una cosa che la dirigenza rossonera non dovrebbe sottovalutare, ovvero il fatto che a questo Milan serve un'alternativa all'altezza di Alvaro Morata. Luka Jovic prima, e Noah Okafor dopo, hanno infatti dimostrato di essere soluzioni valide per quel ruolo solo a partita in corso, anche perché quando sono stati schierati dal primo minuto da Paulo Fonseca in questo brevissimo inizio di stagione hanno entrambi deluso le aspettative.

In merito a questo discorso questa mattina Tuttosport parla di rimpianto Abraham, che presto potrebbe finire al West Ham nonostante sia stato per diverse settimane accostato alla formazione rossonera per il ruolo di vice-Morata. "Fonseca aveva dato il suo gradimento per l’attaccante della Roma" scrive il quotidiano, "ma adesso rimane da capire se la dirigenza farà una sterzata sul mercato, abbandonando la sua convinzione di essere “a posto così”".