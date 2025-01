Effetto Sergio, Tuttosport titola: "Diavolo d'un Conceiçao!"

vedi letture

Sergio Conceiçao otto giorni fa diventava allenatore del Milan: era lunedì scorso e il tecnico portoghese veniva ufficializzato come nuovo allenatore sulla panchina rossonera, partendo un paio di giorni dopo con la squadra verso Riyad. Oggi l'allenatore torna a Milano con la Supercoppa: primo trofeo dopo due partite al comando e con un solo allenamento diretto a Milanello. Una vera e propria impresa per Conceicao che diventa ancora più memorabile per come arrivata: due rimonte contro le rivali storiche, prima la Juve e in finale la strafavorita Inter.

Oggi Tuttosport titola mettendo l'accento proprio sul tecnico: "Diavolo d'un Conceicao! Inter, questa fa male". Quindi nell'occhiello si legge: "Dopo aver battuto in rimonta la Juve, il portoghese concede il bis con l'Inter ribaltando lo 0-2 con i gol di Theo, Pulisic e Abraham. Per i nerazzurri la sindrome del derby e l'ansia per l'infortunio di Calhanoglu". Poi l'accento su uno dei protagonisti: "Leao entra e accende la luce con le sue giocate da fuoriclasse puro: l'ultima ha regalato ad Abraham un pallone solo da spingere in porta". Conceicao finisce in lacrime e festeggiando con il sigaro: "La rabbia e la grinta alla fine diventano commozione".