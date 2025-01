Emergenza Milan contro la Juve, la Gazzetta: "Quattro cambi"

vedi letture

Domani pomeriggio alle ore 18, presso l'Allianz Stadium di Torino, andrà in scena il big match del 21° turno di Serie A: a sfidarsi saranno Juventus e Milan, al momento separate da soli tre punti in classifica e con i rossoneri che hanno anche una gara da recuperare. La gara è cruciale per la zona Champions League e arriva due settimane dopo la semifinale di Supercoppa Italiana giocata a Riyad in Arabia Saudita e vinta dal Diavolo in rimonta, alla prima di Conceicao da tecnico rossonero.

Oggi come allora, il Milan ha delle emergenze chiare di formazione. La Gazzetta dello Sport questa mattina fa il punto e titola così: "Quattro cambi. Gabbia in difesa e Abraham nove". Nel sottotitolo si legge: "Infortuni e squalifica di Morata: Conceicao al quinto undici su cinque". Nuovi infortuni hanno messo ko Malick Thiaw, che spalanca nuovamente le porte della titolarità a Matteo Gabbia, ma anche Christian Pulisic: l'americano ieri si è allenato a parte, oggi si capirà se reintegrarlo in gruppo e portarlo in panchina. Al suo posto è pronto Jimenez, dal momento che anche Chukwueze e Okafor sono out. Squalificato Morata che cede il passo a Abraham: in panchina l'unica punta è Camarda. L'ultimo cambio sarà in mezzo al campo rispetto a Como: Musah per Bennacer.