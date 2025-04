Errori vietati a Venezia. Il QS: "Al Diavolo serve un'altra scossa"

Okay la conquista della finale di Coppa Italia, ma per provare ad alimentare i sogni europei il Milan ha l'obbligo di dare a queste ultime partite di campionato la giusta importanza. Certo, vincendo il prossimo 14 maggio a Roma contro il Bologna il Diavolo si qualificherebbe di diritto alla prossima Europa League, ma in una partita secca tutto è possibile, nulla è scontato, quindi bisogna tenere vive tutte le strade possibile.

Oggi a Venezia la formazione di Sergio Conceiçao dovrà dimostrare di aver trovato quella continuità tattica (e di risultati) che in stagione è mancata. Il portoghese schiererà nuovamente la sua squadra con la difesa a 3, con l'obiettivo di non fallire questo lunch match. Scrive infatti questa mattina Il QS che "Errori vietati a Venezia. Al Diavolo serve un'altra scossa", quella per cominciare ad avvicinarsi nel migliore dei modi a quello che sarà l'appuntamento della stagione, ovvero la finale di Coppa Italia.