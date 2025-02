Esordio in Champions da dimenticare. Tuttosport: "Per Gimenez un ritorno amaro"

Lo scherzo del destino ha voluto che l'esordio in Champions League di Santiago Gimenez con il Milan fosse proprio in quello stadio che gli ha permesso di arrivare dove è oggi, ovvero il De Kuip di Rotterdam. Il ritorno a casa non è stato però dei migliori, non solo per il risultato finale (1 a 0 a favore del Feyenoord) ma anche perché El Bebote non è riuscito ad incidere a dovere, non arrivando praticamente mai a calciare in porta.

Non a caso Tuttosport ha questa mattina titolato "Per Gimenez un ritorno amaro", perché sì avranno fatto piacere gli applausi dei tifosi del Feyenoord, ma forse al messicano non sarebbe dispiaciuto segnare il suo primo gol in Champions League con la maglia del Milan lì dove alla fine ha proprio cominciato.