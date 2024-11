Ex allenatore Reijnders: "E' tra i migliori al mondo. Davanti forse al momento ha solo Rodri e Bellingham, ma può superarli"

Intervistato da gazzetta.it, Pascal Jansen, ex allenatore di Tijjani Reijnders all'AZ Alkmaar, ha parlato così del giocatore rossonero: "Per me Reijnders è tra i migliori al mondo, davanti forse al momento ha solo Rodri e Bellingham, ma può superarli. D’altronde se gioca sempre così… Per me è già tra i migliori al mondo, ma se chiudo gli occhi me lo immagino tra qualche anno con un trofeo in mano. Chissà, magari proprio uno scudetto con il Milan…

L’ho sempre seguito, è un campione di umiltà. Spesso si dicono queste cose di tutti, tanto per dire. Lui invece nel suo caso è davvero così. E in questo ha giocato un ruolo importante la famiglia. Nessuno, però, gli ha mai messo pressione o l’ha spinto a diventare calciatore. È venuto tutto naturale. Siamo sempre stati consapevoli di avere una pepita tra le mani, andava solo gestita con cura e fatta emergere".