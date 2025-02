Felix-Gimenez a confronto col passato. La Gazzetta: "Gullit e van Basten, Rivera con Prati. Diavolo, che attacchi"

vedi letture

A Santiago Gimenez e Joao Felix sono bastati poco più di 30 minuti per far innamorare follemente il pubblico milanista. L'assist del Bebote per il portoghese ha fatto riaffiorare nella mente dei tifosi più datati ricordi e coppie d'attacco incredibili che hanno fatto e scritto la storia del club rossonero.

Dire che anche Santi e Joao entreranno nella storia del Milan è piuttosto prematuro, ma i presupposti ci sarebbero, con La Gazzetta dello Sport che questa mattina ha deciso di riaprire l'album dei ricordi per ricollegarsi proprio al discorso di questi due, titolando "Gullit e van Basten, Rivera con Prati. Diavolo, che attacchi". Chissà se tra 10, 15 anni anche Gimenez e Felix rientreranno in questo gruppo super esclusivo.