Festa rovinata. Il QS: "Milan a secco contro il Genoa. Fischi a Ibra e alla squadra"

Il Milan non poteva festeggiare peggio i suoi 125 anni di storia. Dopo il pareggio contro il Genoa San Siro si è lasciato andare ad uno rumorosa contestazione che non ha fatto sconti a nessuno, giocatori, allenatore, dirigenza e proprietà. Il popolo milanista è stufo di quanto visto fino a questo momento in stagione, ed in una serata importante come quella di ieri si aspettava quantomeno un risultato diverso, non uno scialbo 0 a 0 contro il Genoa.

La partita è stata però lo specchio della stagione di un Milan che a dicembre deve ancora avere un'identità chiara. Ed è forse questo quello che più fa andare su tutte le furie il popolo rossonero, che nonostante tutta la diffidenza del caso, ha aspettato e dato fiducia ad una proprietà che adesso sta deludendo, ed anche tanto.

