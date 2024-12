Filtra ottimismo. Il CorSport: "L'offerta per Theo, 5 milioni più bonus"

Il momento è quello che è, ma Theo Hernandez ed il Milan sembrerebbero avere intenzione di continuare insieme, come confermato anche ieri dallo stesso agente del francese, che intercettato all'esterno di Casa Milan ha ribadito la volontà del suo assistito di proseguire in rossonero, perché si trova bene non solo nel club (che in questo periodo di difficoltà non l'ha mai abbandonato) ma anche in città, diventata oramai la sua seconda casa.

Se prima c'era pessimismo, oggi invece filtra ottimismo sul rinnovo del terzino francese. A riportare, fra gli altri, la notizia Il Corriere dello Sport, che ha anche svelato le cifre della prima offerta del Milan a Theo Hernandez, ovvero "5 milioni più bonus". La distanza fra le parti continua a persistere, ma non sembrerebbe essere poi più così incolmabile come prima.