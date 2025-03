Finisce (quasi) sempre così. Il QS: "È un Diavolo da rimonta"

In una delle sue canzoni, 'Rollercoaster', il rapper, e tifoso del Milan, Emis Killa canta: "Finisce sempre così quando siamo io e te". Canzone che potremmo dire rispecchiare al massimo non solo la stagione del Diavolo, che è una vera e propria montagna russa, ma anche il fatto che quando Tijjani Reijnders e Christian Pulisic si accendono il risultato è quasi sempre quello: rimonta (nella maggior parte dei casi) e vittoria per i rossoneri.

Ed anche ieri contro il Como è andata a finire così, con il 14 e l'11 che sono saliti in cattedra guidando la rimonta del Milan che ha conquistato 3 punti fondamentali in ottica Europa. Sulla sfida di San Siro Il QS ha questa mattina titolato nel taglio alto della sua prima pagina "È un Diavolo da rimonta", anche perché con Conceiçao in panchina salgono a 12 i punti conquistati in situazione di svantaggio.