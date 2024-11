Fischi a San Siro. Il CorSport in apertura: "La grande bruttezza"

vedi letture

Milan-Juventus non è stato un grande spot per il calcio italiano. Considerata la posta in palio, ci si aspettava dalle due formazioni una prestazione importante, aggressiva, che potesse far divertire chiunque, anche i tifosi neutri. Alla fine dei 90 minuti, però, ad essersi presi la scena sono stati i fischi di San Siro, lato rossonero soprattutto, che si aspettava una reazione d'orgoglio da parte della formazione di Paulo Fonseca per cercare di recuperare terreno in un campionato che, da questa giornata in poi, potrebbe non aspettarla più.

3 tiri in porta, se così vorremmo definirli, nell'arco dei 90 minuti sono la fotografia esatta di una partita che è stata inespressa, e che questa mattina Il Corriere dello Sport ha commentato in prima pagina rivisitando il titolo del film del premio Oscar Paolo Sorrentino: "La grande bruttezza".