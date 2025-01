Flop a Zagabria. Il CorSport: "Il Milan si fa male da solo"

Vincere era l'unica cosa che contava, non solo per una questione di orgoglio personale, ma anche perché c'erano degli ottavi di finale da conquistare per evitare di andare ad infittire ulteriormente il calendario con altre due partite di Champions League, quelle dei playoff. Alla fine il Milan che ha fatto? Ha perso a Zagabria, offrendo una prestazione ingiustificabile tra l'altro, la sesta posizione in classifica che lo ha condannato a giocatore contro una tra Feyenoord e Juventus tra le due settimane che vanno dal 9 febbraio al 23 dello stesso mese.

Il Milan si giocherà dunque il suo futuro in Champions League in quegli intensissimi 14 giorni, che in realtà saranno un pochino di meno, il tutto perché ancora una volta è mancata voglia ed atteggiamento. In merito al suicidio rossonero di Zagabria, Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato: "Il Milan si fa male da solo", ed è vero, perché non potrebbe essere altrimenti.