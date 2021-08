C’è spazio anche per le mosse di mercato del club rossonero sulla prima pagina del QS in edicola questa mattina. "Florenzi-Milan, ora è fatta", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge in taglio laterale: "E Maldini punta Adli". I dirigenti di via Aldo Rossi, dunque, vogliono regalare a Pioli anche il centrocampista francese.