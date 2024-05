Fonseca all'orizzonte: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi sul Milan

L'ufficialità, verosimilmente, arriverà solo all'inizio della prossima settimana ma appare ormai certo che Paulo Fonseca sarà il prossimo allenatore del Milan. Oggi nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi, la sconfitta della Fiorentina in finale di Conference League lascia spazio anche ad altri argomenti e quello sul possibile nuovo allenatore rossonero risulta tra i più gettonati. Il tecnico portoghese, dopo due stagioni al Lille, farà ritorno in Italia per raccogliere l'eredità, a suo modo pesante, di Stefano Pioli a Milanello.

La Gazzetta dello Sport apre dando grande rilievo all'argomento Fonseca intrecciandolo con il calciomercato: "100 milioni per Fonseca. Quattro rinforzi da Milan". Nel sottotitolo si legge: "Pronti i colpi per il nuovo allenatore: Zirkzee il 9, Fofana, Royal e l'idea Igor". Poi si aggiunge anche un titolo riguardo l'immagine della società: "Il Diavolo è il club che cresce di più". Tuttosport rimane sull'argomento nuovo allenatore e scrive in taglio basso: "Rivoluzione Fonseca al Milan". Quindi nel sottotitolo: "L'ex allenatore della Roma ha cambiato tutti i preparatori: aveva troppi infortuni". Il Corriere dello Sport invece cita Agostino Di Bartolomei, storico ex capitano della Roma che è stato anche giocatore del Milan, a trent'anni dalla sua scomparsa. Domani giallorossi e rossoneri lo ricorderanno nell'amichevole di Perth, in Australia: "In Australia il ricordo di Roma e Milan". Il QS accomuna Milan e Inter: "Lautaro e Theo sono in bilico, Inter e Milan stessi dubbi".