Fonseca, altro attaccante in arrivo. Il CorSera: "Abraham al Milan"

Per essere completo il Milan aveva bisogno di un altro attaccante, un vice Morata all'altezza del ruolo, non che Jovic non lo fosse. Il serbo, però, quando chiamato in causa, soprattutto in questo inizio di stagione nella partita di esordio contro il Torino, ha dimostrato di non poter reggere il peso dell'attacco rossonero, lui che però ha deciso di prendere in eredità da Giroud la pesante maglia numero 9 del Diavolo.

Per questo motivo la dirigenza del Milan è immediatamente corsa ai ripari riallacciando i contatti con la Roma per Tammy Abraham, che presto sarà a disposizione di Paulo Fonseca. Per un Abraham che entra c'è un Saelemaekers che esce, visto che l'esterno belga è rientrato in questa doppia maxi operazione di scambio con la società giallorossa.

A confermare il buon esito di questa complicata operazione anche questa mattina Il Corriere della Sera, che titolando "Abraham al Milan", ha scritto "Dopo una giornata di alti e bassi, il Milan e la Roma si sono accordati alla fine per lo scambio fra e Abraham e Saelemaekers. Nel pomeriggio due gli ostacoli: il mancato accordo per l’ingaggio che il Milan avrebbe dovuto riconoscere all’inglese e la diversità di vedute sul conguaglio da riconoscere alla Roma, in caso di trasferimento a titolo definitivo".