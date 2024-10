Fonseca arrabbiato e a rischio: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Un'altra sosta per le nazionali per il tecnico rossonero Paulo Fonseca che con il derby vinto contro l'Inter sperava di aver fatto scattare il giusto clic mentale della testa della sua squadra che invece, alla prima difficoltà, si è sciolta come neve al sole sia dal punto di vista tattico che (ancora peggio) dal punto di vista mentale. E così oggi sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi pubblicati in edicola si parla di un Fonseca arrabbiato ma anche nuovamente a rischio.

La Gazzetta dello Sport apre così questa mattina la sua edizione: "L'ira di Fonseca. Milan, squadra nel mirino. E il club e con il tecnico". Il problema secondo quanto viene riportato è l'atteggiamento sbagliato all'interno del gruppo: "Anarchia e indisciplina. Paulo scarica i big e chiede una svolta. Theo verrà multato". Sul Corriere dello Sport il tecnico portoghese viene indicato come in bilico: "Fonseca torna a rischio". Viene aggiunto: "Autogestione e polemiche: il Milan è spaccato. La dirigenza ora riflette". Il QS rincara la dose: "Milan sull'orlo di una (nuova) crisi di nervi". Il sottotitolo: "Non solo alcune scelte sbagliate di Fonseca. Poca autorità del tecnico e screzi fra giocatori".