Fonseca-day: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

La giornata di ieri è già stata ribattezzata con il nome di Paulo Fonseca Day. Finalmente, dopo che l'annuncio era arrivato diverse settimane fa, il tecnico lusitano ha fatto il suo arrivo a Milano. In mattinata l'ex Lille è atterrato all'areoporto di Milano Malpensa accompagnato dallo staff e si è diretto immediatamente presso il Centro Sportivo di Milanello - dove vivrà in questi primi mesi - in cui ha potuto visitare tutte le strutture e conoscere i vari membri del personale che lo accompagneranno in questa struttura. Sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola, l'arrivo di Fonseca si è preso la scena.

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Fonseca, il Diavolo è in me". E poi la notazione sulla sistemazione: "Il nuovo tecnico del Milan abiterà a Milanello". Se Tuttosport non fa riferimento in prima pagina al nuovo allenatore portoghese del Milan, diversamente fa il Corriere dello Sport che titola in taglio basso: "Milan, ecco Fonseca". Poi l'indiscrezione sull'ex mister: "Pioli, niente Arabia". Ci sono delle complicazioni per il suo passaggio all'Al-Ittihad. Infine il QS scrive così: "Fonseca arriva e va a Milanello. Domani il raduno".