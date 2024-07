Fonseca e Morata: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

Per descrivere la prima giornata ufficiale della stagione 2024/2025 del Milan bastano due nomi: Paulo Fonseca e Alvaro Morata. Il primo è il nuovo presente rossonero, il nuovo tecnico del Diavolo che ieri si è presentato a stampa, tifosi e squadra con la conferenza e il primo allenamento. Il secondo potrebbe essere il prossimo futuro: il centravanti spagnolo, sfumato Zirkzee, è diventato il principale candidato per la maglia numero 9 del Milan. E sono proprio loro due i protagonisti delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi pubblicati questa mattina in edicola.

La Gazzetta dello Sport mette l'attaccante della Spagna in primo piano e titola: "La caccia al centravanti. Milan, il 9 è Morata". Nel sottotitolo viene riportata la battuta del calciatore sul suo malessere in casa: "A Madrid non sono felice" e poi ancora la notazione sulla proposta del Milan: "Offerti tre anni di contratto". Quindi altre due citazioni importanti. Prima Ibra: "Theo resta". E poi Fonseca: "Bel gioco e trofei".

In taglio laterale il Corriere dello Sport scrive: "Il Milan tra Morata e il nuovo tecnico". E poi vengono riportate le prime parole di Fonseca: "Voglio fare la storia". Mentre su Tuttosport in taglio basso viene riportato: "Morata chiama. Il Milan risponde". E poi un'altra citazione del nuovo allenatore: "Qui per la seconda stella". Infine sul QS si legge: "Fonseca vuole vincere subito. In attacco caccia a Morata".