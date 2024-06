Frattesi su Repubblica: "Vicino al Milan? Solo Inter, non volevo ascoltare nient'altro"

L'estate scorsa c'era stata un corsa sul mercato per Davide Frattesi che, alla fine, scelse di unirsi all'Inter nonostante l'interesse di quasi tutte le big, compreso il Milan. Dopo una stagione che ha portato in dote lo scudetto ai nerazzurri, ora il centrocampista ex Sassuolo scenderà in campo con la Nazionale di Luciano Spalletti per i Campionati Europei che da venerdì si giocheranno in Germania. Nel frattempo Frattesi ha concesso un'intervista a Repubblica, questa mattina, in cui è tornato sul suo trasferimento dell'estate scorsa.

Così ha parlato Davide Frattesi, anche sull'ipotesi di Milan: "Quanto sono stato vicino al Milan? Non ne ho mai saputo niente. Il mio agente mi ha chiesto: dove vuoi andare? Io già a maggio dello scorso anno ho risposto: solo Inter. Lo avevo deciso giocandoci contro. Una squadra fortissima, con un grande allenatore e un pubblico magico. Non volevo ascoltare nient'altro".