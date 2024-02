Furlani in missione con Cardinale, Tuttosport: "Blitz in Medio Oriente per rafforzare il marchio rossonero"

vedi letture

Nella giornata di ieri, la redazione di MilanNews.it ha riportato la notizia del viaggio di Gerry Cardinale, proprietario del Milan, e Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero, che sono stati nei giorni scorsi in Medio Oriente, illustrando i motivi del viaggio (LEGGI QUI). Questa mattina, in edicola, anche Tuttosport ha ripreso la notizia e ha titolato così, ponendo l'accento sul CEO del club rossonero: "Furlani, un blitz in Medio Oriente per rafforzare il marchio rossonero". In viaggio insieme a Cardinale su cui viene precisato: "Cardinale (oggi a Miami) cerca partnership con fondi arabi".

Il Milan già da tempo ha individuato la zona del Medio Oriente come terreno ideale per sviluppare nuovi e vantaggiosi interessi di commerciali. Cardinale e Furlani hanno partecipato a incontri di aggiornamento e sviluppo strategico per il marchio Milan. Dal viaggio insieme dei due alti dirigenti si può anche evincere che non c'è nesun tipo di tensione tra i due. Gli impegni per i due saranno tanti nelle prossime ore: Cardinale oggi a Miami a una convention sulla tecnologia, mentre Furlani settimana prossima sarà speaker ad Abu Dahbi alla due giorni di Investopia 2024.