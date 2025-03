Furlani vola da Cardinale. La Gazzetta: "Il Milan si rifà in America"

vedi letture

Quello di questa stagione è un Milan in netta difficoltà, soprattutto sportiva, anche perché a livello di conti le cose continuano a navigare a gonfie vele. Occhio perché è un attimo che la situazione si ribalti, soprattutto se non dovessero per l'appunto arrivare i risultati che permettano al Diavolo di continuare ad essere un club sano.

Di questo e di tanto ne parleranno a New York in questi intensi giorni il proprietario Gerry Cardinale e l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani, che ricordiamo essere colui il quale ha potere di firma all'interno del club rossonero. Tema all'ordine del giorno quello in particolare del direttore sportivo, ma i due ne avranno da discutere, con La Gazzetta dello Sport che questa mattina ha titolato: "Il Milan si rifà in America".