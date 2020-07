Futuro Ibra, la Gazzetta titola: "Il rinnovo è difficile. Da Gazidis nessun cenno"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul futuro di Zlatan Ibrahimovic: "Il rinnovo è difficile. Da Gazidis nessun cenno". Sono sempre meno le chance di rivedere lo svedese in maglia rossonera anche nella prossima stagione. Per il momento, il club milanista non si è ancora fatto sentire per parlare dell'eventuale prolungamento di contratto. Un confronto tra le parti ci sarà però sicuramente alla fine del campionato.