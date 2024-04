Futuro Milan, Tuttosport scrive: "Pioli, l'Europa per firmare"

Tra gli argomenti trattati questa mattina da Tuttosport c'è anche quello sempre attuale del futuro di Stefano Pioli, tecnico del Milan. Quest'oggi il quotidiano con base a Torino scrive così: "Pioli, l'Europa per firmare". Il tema è la riconferma del mister che potrebbe essere facilitata se arrivasse una bella (e perché no, vincente) cavalcata in Europa League, dopo un 2024 sulla cresta dell'onda. Nel sottotitolo, infatti, viene aggiunto così: "Il club pensa alla riconferma, senza però ritoccare il contratto valido fino al 2025. Una vittoria in Coppa potrebbe cambiare le carte in tavola".

Nell'occhiello invece si aggiunge la premessa a questo discorso: "Il 2024 ha rilanciato le quotazioni dell'allenatore: i risultati, il feeling con il gruppo, gli apprezzamenti della dirigenza. Gli ultimi due mesi saranno decisivi per parlare di rinnovo con il Milan". Salvo clamorosi colpi di scena Pioli dovrebbe rimanere fino a scadenza naturale del contratto, nel 2025. Un cambio al canovaccio, in positivo per l'allenatore, potrebbe esserci nel caso di vittoria dell'Europa League: il club potrebbe allora pensare di proporgli un nuovo rinnovo contrattuale.