Futuro segnato. La Gazzetta: "Theo, adesso è finita davvero"

Sono oramai mesi che i discorsi relativi al rinnovo di Theo Hernandez si prendono le prime pagine di giornale. A più riprese Zlatan Ibrahimovic ha ribadito di avere la situazione sotto controllo e di stare parlando con chi di dovere per trovare la quadra giusta, ma potrebbero dire che la partita di ieri ha segnato una volta e per tutte il futuro del terzino francese in rossonero.

La Gazzetta dello Sport stamattina infatti titola "Theo, adesso è finita davvero", perché una sciocchezza come quella di ieri sera non può essere tollerata da un giocatore di 27 anni che veste la maglia del Milan da oramai 6. Il Diavolo è stato dunque tradito da uno dei suoi "veterani", che adesso ha a disposizione ancora pochi mesi per dimostrare di meritarsi una conferma che dalle parti di via Aldo Rossi non sono però sicuri di dargli.