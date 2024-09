Gabbia e Abraham, uomini del momento: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

In casa rossonera ci sono due giocatori che forse più di altri si stanno prendendo la scena in questa settimana. Uno è chiaramente Matteo Gabbia, grande protagonista nel derby con il gol vittoria a un minuto dal novantesimo; l'altro è Tammy Abraham che è già entrato nel cuore dei tifosi grazie al suo atteggiamento e alla sua capacità di leadership. E sono proprio questi due calciatori a essere protagonisti di alcune delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi, usciti oggi in edicola.

La Gazzetta dello Sport propone in primo piano proprio il centravanti inglese e titola: "Il Diavolo in me. Abraham già innamorato del Milan". Nel sottotitolo viene poi aggiunto: "Subito protagonista in campo, è un leader nello spogliatoio. Tammy si sente a casa: il suo futuro lo vede in rossonero". Nè Tuttosport nè Corriere dello Sport parlano del club rossonero nelle loro aperture. Vicevera il QS, in taglio basso, riporta le parole di Matteo Gabbia che ieri ha incontrato i tifosi al flagship store di via Dante in centro a Milano: "Il Milan prima di tutto. Rete da sogno", le parole del centrale.