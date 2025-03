Gazzetta: "A secco anche col Messico. Gimenez ora vuole svoltare"

"A secco anche col Messico. Gimenez ora vuole svoltare": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al momento di Santiago Gimenez che non segna dallo scorso 18 febbraio contro il Feyenoord nel ritorno dei playoff di Champions League e che è rimasto a secco anche nella semifinale di Concacaf Nations League vinta 2-0 dal suo Messico contro il Canada.

Gimenez, serve subito una svolta

Nella notte italiana tra oggi e domani, il centravanti messicano avrà una chance importante per tornare al gol e dare una svolta al suo momento no nella finale contro Panama che ha sconfitto in semifinale gli Stati Uniti di Pulisic e Musah. Una rete potrebbe essere importante per ripresentarsi poi a Milano con maggiore fiducia. In questo finale di stagione, il Milan avrà un disperato bisogno dei suoi gol per provare a raggiungere i suoi obiettivi, cioè arrivare tra le prime quattro in campionato e vincere la Coppa Italia.