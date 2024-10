Gazzetta: "Abraham, tabù Firenze e gol perduto"

vedi letture

"Abraham, tabù Firenze e gol perduto": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport. L'inglese, schierato ancora una volta da titolare da Fonseca, non riesce nemmeno stavolta a sfatare il tabù Firenze dove, prima di ieri sera, aveva già perso due volte con la maglia della Roma. Ieri è arrivata un'altra sconfitta, stavolta con il Milan, in una serata in cui Tammy ha anche sbagliato un calcio di rigore. L'inglese è ancora alla ricerca del primo gol su azione in rossonero che purtroppo non è arrivato nemmeno ieri sera.

Nella conferenza stampa post-partita, Paulo Fonseca ha commentato così il ko del suo Milan: "Diverse cose sono mancate. Nel primo tempo ci è mancata aggressività difensiva e nei duelli. Il modo in cui abbiamo preso gol lo fa vedere chiaramente, hanno vinto quasi sempre le seconde palle. Non siamo stati rigorosi nella struttura. E poi i rigori sbagliati... Però abbiamo creato per fare più gol della Fiorentina. Vincere le partite in Serie A è difficile, se poi sbagli due rigori e prendi gol come il secondo... Bisogna essere obiettivi, è così".