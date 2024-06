Gazzetta: "Addio Gallardo, l'Al Ittihad tenta Pioli. Affare possibile"

"Addio Gallardo, l'Al Ittihad tenta Pioli. Affare possibile": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che nelle scorse ore è stato annunciato il licenziamento di Marcelo Gallardo. Dietro all'addio c'è soprattutto la rottura tra il tecnico argentino e Karim Benzema, giocatore di riferimento della formazione araba.

Il club di Louay Nazer è quindi alla ricerca di un nuovo allenatore e sarebbe in corso un tentativo per convincere Stefano Pioli ad accettare la panchina dell'Al Ittihad. I contatti con i suoi agenti sono in corso e vedremo se porteranno a qualcosa di concreto. Nella formazione araba, l'ex tecnico rossonero potrebbero trovare diversi grandi giocatori come Benzema, Kanté, Diogo Jota e Fabinho.