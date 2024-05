Gazzetta - Addio Pioli: oggi l'annuncio della separazione. Il Milan prepara la festa d'addio, con una sorpresa...

Oggi è una giornata importante in casa rossonera perchè nelle prossime ore il Milan annuncerà ufficialmente la separazione da Stefano Pioli che non sarà più l'allenatore del Diavolo. Le parti hanno trovato un accordo per il divorzio e dunque non sarà un esonero. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che il club sta preparando anche una sorpresa per la festa d'addio di domani sera in occasione dell'ultima partita stagionale contro la Salernitana a San Siro.

Questi i numeri di Stefano Pioli sulla panchina del Milan:

NUMERO PANCHINE: 239

VITTORIE: 132

PAREGGI: 55

SCONFITTE: 52

GOL FATTI: 434

GOL SUBITI: 279