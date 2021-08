Gazzetta: "Adli su tutti: il talento del Bordeaux prima scelta Milan, Grillitsch l'alternativa"

Adli su tutti: il talento del Bordeaux prima scelta Milan, Grillitsch l'alternativa": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i rossoneri sono in trattativa con il club francese per il giovane centrocampista che in via Aldo Rossi reputano già pronto per un top club. Il Diavolo ha già pronta però l'alternativa nel caso in cui l'affare non dovesse andare in porto: si tratta di lorian Grillitsch, giocatore austriaco che milita nell'Hoffenheim.