"I top club d’Europa non hanno posto". Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando di Donnarumma. Il suo agente, Mino Raiola, ha sondato all’estero ma non si sono aperte strade. Al momento, infatti, le big europee non stanno cercando un portiere. La strategia dell’attesa, dunque, non sta dando frutti. Anche per questo il Milan resta fiducioso sul buon esito della trattativa con Gigio.