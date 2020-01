Gazzetta - Antoine Arnault ribadisce: "Non c’è mai stato alcun contatto con il Milan, non siamo interessati ad investire nel calcio"

Antoine Arnault, figlio di Bernard e responsabile per la comunicazione e per l’immagine di Lvmh, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Siamo presenti nello sport ma con nostri testimonial, non in società sportive. Non so da dove nascano queste voci. Ad un certo punto i tifosi milanisti mi hanno riempito di messaggi. Li rispetto molto, perché io stesso sono un tifoso, ma del Psg. Anche se ricordo un bellissimo MilanBarcellona di Champions, a San Siro, qualche anno fa. Ma lo ripeto in modo categorico: non c’è mai stato alcun contatto con il Milan. E non ci sarebbe alcun interesse, neppure in caso di contatto, ad investire nel Milan. Non rientra nelle nostre attività, il calcio come business non interessa la nostra famiglia. Mi spiace deludere chi avrebbe apprezzato un nostro investimento, ma non accadrà. Siamo già molto presenti in Italia, con marchi prestigiosi e migliaia di dipendenti, non abbiamo bisogno del Milan per espanderci".