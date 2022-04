Gazzetta apre con l'esclusiva di Totti: "Caro Ibra vai avanti ma..."

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport uscita oggi in edicola riporta in prima pagina l'intervista esclusiva all'ex campione del mondo e capitano della Roma Francesco Totti, intervistato sulla questione ritiro di Zlatan Ibrahimovic. Il virgolettato in apertura recita: "Caro Ibra vai avanti ma...". Sotto al titolo, un breve estratto: "Nessuno può capirlo come me, al Milan è ancora importante. La decisione la deve prendere in base alle risposte del suo fisico".