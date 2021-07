Gazzetta: "Arriva il sì di Kaio Jorge: ora serve l'intesa con il Santos. Summit decisivo per Kessie"

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Arriva il sì di Kaio Jorge: ora serve l'intesa con il Santos. Summit decisivo per Kessie". I rossoneri sono in pole dopo aver raggiunto un accordo di massima con l'attaccante, ora serve l'intesa con il club brasiliano. In settimana è poi in programma un nuovo contatto con l'agente dell'ivoriano: il club vuole fare chiarezza sulla questione del rinnovo.