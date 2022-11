Gazzetta: "Bakayoko ai margini, ma non si muove. Club costretto a tenerlo fino a giugno"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Bakayoko ai margini, ma non si muove. Club costretto a tenerlo fino a giugno". Il centrocampista francese, che non ha giocato nemmeno un minuto nella prima parte di stagione, è da tempo fuori dai piani rossoneri, ma è molto probabile che non parta comunque a gennaio e si arrivi fino a giugno, quando scadrà il prestito dal Chelsea. Le offerte non gli mancano, ma il giocatore sembra essere destinato a restare a Milanello fino al termine della stagione.